uno spray senza farmaci per fermare tutto

Un innovativo spray nasale senza farmaci, chiamato Pcans (Pathogen Capture and Neutralizing Spray), potrebbe rivelarsi un efficace strumento per la prevenzione di infezioni respiratorie causate da vari agenti patogeni, tra cui virus del comune raffreddore, influenza e Covid-19, oltre a batteri responsabili di polmonite. I ricercatori del Brigham and Women’s Hospital negli Stati Uniti hanno condotto studi preclinici, compresi esperimenti su una replica 3D del naso umano, che dimostrano la sicurezza e l’efficacia a lungo termine dello spray.

Il coautore senior, Jeffrey Karp, mette in evidenza che la pandemia di Covid ha evidenziato il grave impatto dei patogeni respiratori sulla salute pubblica, sottolineando la necessità di metodi di protezione supplementari oltre a vaccini e mascherine. Lo spray Pcans mira a combattere la diffusione delle infezioni respiratorie bloccando l’ingresso di virus nell’organismo. Infatti, la maggior parte dei virus entra attraverso il naso tramite goccioline respiratorie emesse da persone infette.

La formulazione di Pcans crea una matrice gelatinosa che intrappola e immobilizza i germi, neutralizzandoli efficacemente. È stata sviluppata utilizzando ingredienti approvati dalla FDA per spray nasali, riducendo il rischio di effetti collaterali. I risultati preliminari indicano che Pcans è in grado di catturare il doppio delle goccioline rispetto al muco normale e ha dimostrato di bloccare quasi il 100% dei virus testati, inclusi quelli della influenza e SARS-CoV-2.

Nei modelli murini, una singola dose dello spray ha ridotto i livelli di virus influenzale nei polmoni di oltre il 99,99%. I topi trattati hanno mostrato una protezione completa rispetto ai non trattati. Questo suggerisce che Pcans ha un elevato potenziale di efficacia nella prevenzione delle infezioni respiratorie.

Sebbene gli studi sull’uomo non siano stati ancora condotti, i ricercatori stanno pianificando futuri esperimenti per verificare l’utilità dello spray in contesti più ampi e valutare la possibilità che Pcans possa anche bloccare allergeni, offrendo così nuove opportunità per alleviare le allergie. Questi sviluppi innovativi potrebbero rappresentare un’importante svolta nella salute pubblica e nella prevenzione delle malattie respiratorie.