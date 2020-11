Al Grande Fratello Vip entrerà uno sportivo gay. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini durante l’ultima diretta del GF Vip Party.

“Io gli ho fatto una promessa” – ha dichiarato Signorini parlando di Zorzi – “E questa promessa la manterrò. Se lui rimarrà nella casa e non sarà escluso dal pubblico in un eventuale televoto, noi del Grande Fratello, abbiamo previsto l’ingresso di una persona (non parlerei di fidanzato perché è troppo impegnativo) che a Tommaso potrebbe molto interessare. E’ un ragazzo stupendo, molto molto bello.

Credo che lui aveva puntato su questo ragazzo. Ma lui non l’ha mai preso molto in considerazione. Quando Tommaso se lo ritroverà in casa sviene. Se volete vi do uno scoop in esclusiva per voi. Si tratta di un grandissimo sportivo”.