Uno Smartwatch Che Può Salvarti

Huawei Watch D2 è uno smartwatch innovativo che integra un sfigmomanometro per la misurazione della pressione arteriosa, utilizzando tecnologia oscillometrica e un sensore di alta precisione. Di recente, ha ottenuto la certificazione dal Ministero della Salute in Italia nell’ambito di un’iniziativa di Huawei Europe, che coinvolge esperti di diversi Paesi per analizzare i prodotti indossabili dell’azienda. In Italia, il Dr. Fabio Angeli, Professore di Cardiologia all’Università degli Studi dell’Insubria, ha partecipato a questo progetto.

Il Dr. Angeli sottolinea che i dispositivi indossabili, come il Watch D2, sono strumenti utili per la promozione della salute, in particolare per monitorare l’ipertensione, una condizione associata a un elevato rischio cardiovascolare. Riconoscere l’ipertensione è cruciale per migliorare le strategie preventive. L’ipertensione è spesso sottovalutata e molti pazienti faticano a controllare adeguatamente la propria pressione. Grazie alla capacità di misurare la pressione a domicilio, questi smartwatch possono migliorare la classificazione del rischio dei pazienti e gestire in modo più efficace l’ipertensione.

Effettuare misurazioni della pressione arteriosa in un’intera giornata fornisce una visione precisa e dettagliata dei livelli di pressione durante le normali attività quotidiane e il sonno. Questo permette agli operatori sanitari di offrire un’assistenza più appropriata. Inoltre, i dispositivi possono rilevare l’ipertensione mascherata, una condizione in cui la pressione sanguigna risulta normale durante le visite mediche, ma elevata in ambienti domestici. Questa discrepanza, che può passare inosservata in clinica, interessa circa 1 persona su 7-8 con valori pressori normali durante le visite. È importante notare che i pazienti con ipertensione mascherata hanno un rischio circa doppio di malattie cardiovascolari rispetto a quelli con pressione arteriosa normale.

In sintesi, Huawei Watch D2 rappresenta un importante passo avanti nella gestione della salute cardiovascolare, fornendo strumenti per una monitorazione continua e consentendo interventi precoci per migliorare le condizioni dei pazienti ipertesi.