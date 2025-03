Uno scrigno di meraviglia ai piedi delle Dolomiti: a 1250 metri d’altitudine si trova il borgo incantevole del Veneto, dove il tempo sembra essersi fermato

Percorrendo la strada dal Passo Fedaia si raggiunge Sottoguda, frazione di Rocca Pietore, caratterizzata da case con tetti a spiovente, balconi in legno e un paesaggio dai colori stagionali. Sottoguda è un borgo rilassante che invita alla scoperta e alle emozioni alpine, lontano da grandi monumenti e dal trambusto, rappresentando un’esperienza autentica. Con soli 98 abitanti, il borgo ha mantenuto un’atmosfera tranquilla e accogliente, tanto da entrare nel 2016 tra i Borghi più belli d’Italia.

La Chiesa dei Santi Fabiano, Sebastiano e Rocco, situata al centro del borgo, risale al 1486 e presenta un caratteristico tetto a spiovente e un campanile in pietra locale.

Un’attrazione di Sottoguda sono i Serrai, un percorso nel canyon circondato da boschi, con cascatelle e ponti in legno, popolare tra escursionisti e ciclisti. Tuttavia, la tempesta Vaia del 2018 ha danneggiato gravemente quest’area, ma i lavori di recupero si sono conclusi nel luglio 2024, rendendo il sentiero nuovamente accessibile a partire dalla primavera-estate del 2025.

Sottoguda è un piacevole punto di sosta prima di proseguire verso il lago del Fedaia, dove si riflette la Marmolada. Da Malga Ciapela partono funivie che conducono fino in cima alle Dolomiti e non può mancare una visita al Museo della Grande Guerra, che racconta la storia di questi luoghi durante la Prima guerra mondiale. Sottoguda è quindi una meta ideale per chi cerca tranquillità e bellezza naturale.