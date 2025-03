Uno scoop inaspettato: la famosissima coppia pronta ad accogliere il primo bebè, lei sarebbe incinta.

Andrea Damante ed Elisa Visari potrebbero presto annunciare di diventare genitori, secondo un’indiscrezione della donna di gossip Deianira Marzano. Le fonti vicine all’attrice confermerebbero la gravidanza, con un annuncio atteso a breve. Si parla di una data di parto prevista per settembre.

La coppia, insieme dal 2020, ha affrontato vari alti e bassi nel loro rapporto ma ha cercato di mantenere un profilo riservato, condividendo raramente momenti sui social. Nonostante ci siano state speculazioni sulla crisi della loro relazione, la presunta gravidanza potrebbe essere un segno che si sono riconciliati, come dimostrano alcune foto recenti scattate insieme durante le festività di Capodanno 2025 in Egitto. La gravidanza di Elisa potrebbe quindi segnare una nuova fase per la coppia, mettendo fine ai dubbi sulla loro relazione.

Andrea Damante ha avuto in passato una storia d’amore molto seguita con Giulia De Lellis, che si è conclusa in modo tumultuoso, caratterizzata da tradimenti e polemiche. De Lellis ha addirittura pubblicato un libro che parla della loro relazione, mentre Damante ha trovato nuova felicità con Visari. Entrambi hanno seguito percorsi distinti dopo la rottura, con Giulia che attualmente vive una nuova relazione con Tony Effe.

Questa evoluzione delle loro vite ha suscitato grande interesse tra i media e i fan, dimostrando come le dinamiche nel mondo del gossip possano cambiare rapidamente. La storia tra Andrea e Giulia resta uno dei capitoli più chiacchierati della cronaca rosa italiana.