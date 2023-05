Uno dei due non riesce a camminare: l’altro gattino non lo lascia

Il gattino non lascia mai da solo il suo fratellino perché non riesce a camminare, la clip diventa virale sui social network – VIDEO.

Molti animali, purtroppo, vengono abbandonati ogni giorno e sono costretti a fare i conti con la dura realtà fin da cuccioli. Due piccoli gattini sono stati trovati in un magazzino, uno di loro non riusciva a reggersi sulle zampe e il suo fratellino è sempre stato accanto a lui a sorreggerlo. I due fin da subito erano inseparabili e fortunatamente un buon samaritano, accortosi di loro, ha chiamato il centro di soccorso animali vicino.

Il gattino non riesce a camminare e il suo fratellino non si separa da lui – VIDEO

Una storia di fratellanza che è riuscita a sciogliere i cuori di tutto il web. Il fratellino non ha mai lasciato il fianco del gattino che non riusciva a reggersi sulle zampe.

A prendersi cura di loro, è stato il Baby Kitten Rescue di Los Angeles, negli Stati Uniti. La direttrice, Caroline Grace, non ha potuto dire di no a quella richiesta di aiuto, perciò a preso i cuccioli con sé e ha iniziato le dovute valutazioni per stabilizzarli. I gattini, in seguito, sono stati chiamati Ben e Jerry. I fratellini sono stati trattati per le pulci, disidratazione e una lieve infezione agli occhi.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Già dopo i primi trattamenti, i due si sono sentiti molto meglio e, soprattutto al sicuro, tanto che si sono accoccolati l’uno all’atro per fare un lungo sonnellino. Tuttavia c’era un motivo per il quale uno di loro non riusciva a camminare. Le radiografie mostravano che le zampe di Jerry erano contorte a causa dei tendini contratti. A questo punto è intervenuto il team di fisioterapisti, i quali hanno ideato un piano ad hoc per il gattino.

Ogni giorno è stato sottoposto ad esercizi di stretching e massaggi in modo che potessero aiutarlo a sciogliere le zampette rigide. Quando si saranno ammorbidite, le zampe dovrebbero ritornare alla loro naturale posizione e a quel punto il team le steccherà nella posizione corretta. I cuccioli hanno appena 4-5 settimane ma la loro voglia di vivere ed esplorare è tanta. Quando hanno iniziato a riprendersi, ha anche cominciato ad avventurarsi fuori dal loro nido. Ben faceva strada e Jerry lo seguiva.

Non perdere tutti i video di 🐾 Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK

Hanno imparato ad usare la lettiera e a giocare serenamente tra di loro o con i giocattolini. In un certo senso è come se Ben sia stato il protettore di Jerry per tutto questo tempo, tuttavia si è dimostrato anch’egli, dolce ed affettuoso. Sapevano che questi fratellini, mai e poi dovevano venire separati, e così è stato. Adesso vivono felicemente in una casa amorevole.