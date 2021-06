“Quello della Uno Bianca è un fenomeno caratterizzato da una doppia fedeltà: un legame familiare e uno di colleganza”. Daniele Paci è il pm che riuscì a smascherare Fabio e Roberto Savi e spiega così la forza della banda assassina che terrorizzò l’Emilia Romagna: una gang di fratelli e di poliziotti, per questo doppiamente affiatati e doppiamente omertosi, tanto da essere imprendibili. “L’unico caso di serial killer familiari in Italia”. Le due puntate del documentario che History manda in onda questa sera e venerdì alle 21.50 (canale 407 o on demand di Sky) si muovono lunga la stessa pista.

Il progetto segue il racconto dei due ispettori a cui è andato il merito di avere risolto il caso: Luciano Baglioni e Pietro Costanza, oggi pensionati e mai premiati per il loro successo. Si parte dalla prima azione del 1987, l’estorsione a un concessionario di auto di Forlì. Al momento della consegna dei soldi, una squadra di agenti interviene ma finisce sotto il fuoco dei fratelli pistoleri appostati su un cavalcavia dell’autostrada: il sovrintendente Antonio Mosca morirà mesi dopo per l’effetto dei proiettili.

Già allora si sarebbe potuto sospettare degli autori, scoprendo che la vittima del ricatto aveva conti economici in sospeso con Fabio Savi. Ma per sette anni terribili nessuno degli indizi viene colto, permettendo alla banda di accumulare rapine e morti. Neppure l’identikit realizzato dalla testimone del duplice omicidio nell’armeria sotto i portici di Bologna, affisso nella sala della questura dove Roberto Savi lavorava e identico a lui. Neppure i bossoli che indicavano la mano di appassionati dei poligoni di tiro, come i fratelli Savi. “Qualcuno poteva venire salvato”, sottolinea amaramente il figlio di Graziano Mirri, benzinaio freddato per un pugno di banconote.

Baglioni e Costanza ripercorrono le tappe della caccia, mostrando l’immagine dei bandito ripresa dalla telecamere durante una rapina, l’unica in sette anni, e diventata la loro ossessione: l’uomo che infine riescono di agganciare davanti a una banca, inseguendolo, identificandolo e chiudendo il cerchio. Hanno fatto giustizia e onorato la memoria dell’amico e collega Mosca: missione compiuta.

Il documentario è lineare: poliziotti buoni contro poliziotti cattivi. La produzione Stand By Me per A+E Networks Italia, diretta da Claudio Pisano con Simone Passarella come autore, ha realizzato una sintesi piacevole nelle riprese notturne e nella colonna sonora dell’epoca: ottima per chi vuole entrare nell’atmosfera cupa della vicenda e averne una ricostruzione chiara.

La complessità di questa saga resta però relegata nei minuti finali, con il racconto del feroce contrasto tra magistrati bolognesi e romagnoli, mai capaci di collaborare e sempre pronti a ostacolarsi. In effetti, vista da Rimini la Uno Bianca è una storia più semplice, tutta pallottole e quattrini, con un’esplosione di razzismo nell’eccidio dei senegalesi dell’agosto 1991. Nelle nebbie di Bologna l’ombra di depistaggi, coperture e collusioni si fa più densa e ancora inesplorata: raffiche contro nomadi, carabinieri, testimoni, passanti; bombe negli uffici postali affollati di pensionati. Ammazzano senza un perché, scompaiono senza lasciare tracce.

Contrariamente a quello che alcuni hanno scritto, questa non è una vicenda degli anni Ottanta: l’apoteosi di piombo scatta all’inizio degli anni Novanta, quando l’Italia inizia una violenta transizione sociale, economica e politica; quando un sistema di potere anche occulto si sfalda, con una coda dilaniante di stragi e misteri. Finché c’è stato il Muro di Berlino, le trame hanno seguito un canone: criminalità, servizi segreti, fascisti seguono ruoli ben definiti. Dopo interessi e partite si confondono, dalla bomba di Capaci a quella di via Palestro: la stessa stagione dei fratelli imprendibili. La Uno Bianca era una scheggia di questo mondo oscuro? I processi lo escludono, i colpevoli hanno avuto l’ergastolo. E nessuno ha ancora trovato una chiave narrativa, in parole o in immagini, per penetrare questa complessità o riuscire quantomeno a rendere il ritratto dell’incredibile famiglia a mano armata che ha tenuto in scacco le istituzioni.