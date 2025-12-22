Universitatea Craiova Csikszereda

L’ultima partita dell’anno si gioca tra Universitatea Craiova e Csikszereda. La partita, che inizia alle 20:00, è trasmessa in diretta su GSP.ro e sui canali TV Prima Sport 1 e Digi Sport 1.

Universitatea Craiova cerca di recuperare dopo la sconfitta contro l’AEK Atene, che li ha negato l’accesso ai play-off della Conference League. Dall’altra parte, Csikszereda arriva dopo quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni.

La partita è iniziata e David Matei ha segnato il primo gol per l’Universitatea Craiova al minuto 18. Il secondo gol è stato segnato sempre da David Matei al minuto 33.

Le formazioni delle due squadre sono state annunciate: l’Universitatea Craiova schiera L. Popescu, Romanchuk, Stevanovic, Screciu, Mora, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Teles, Etim e Baiaram, mentre il Csikszereda schiera Pap, Paszka, Palmeș, Celic, Ferenczi, Vereș, Csuros, Anderson Ceara, Jebari, Bakos ed Eppel.

Prima di iniziare la partita, c’era un’atmosfera frizzante nello stadio “Ion Oblemenco” di Craiova, con circa 10.000 tifosi presenti. Gli spettatori hanno cantato l’inno della squadra e hanno sventolato le bandiere.

Il Csikszereda è reducido in dieci uomini a causa dell’infortunio di Bakos, che è stato costretto a lasciare il campo al minuto 30.

La classifica della Superliga mostra l’Universitatea Craiova in testa, ma la squadra deve ancora giocare questa partita per confermare la sua posizione. Il Csikszereda è attualmente al decimo posto.

Secondo le statistiche, l’Universitatea Craiova ha vinto tre delle ultime otto partite, mentre il Csikszereda ha ottenuto solo quattro punti nelle ultime nove partite in trasferta.