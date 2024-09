Università UniCamillus arriva in Sicilia, da ottobre corso di Medicina a Cefalù

L’Università Medica Internazionale UniCamillus ha ottenuto l’approvazione dal ministero dell’Università e della Ricerca per l’accreditamento di un Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in Sicilia, grazie alla proposta di accreditamento dell’ANVUR. Questa sarà la terza sede dell’ateneo, che già opera a Roma e Venezia. Il nuovo corso, frutto della collaborazione tra UniCamillus e la Fondazione Giglio, inizierà a ottobre nella città di Cefalù.

Per il primo anno sono disponibili 80 posti. Gli studenti interessati possono iscriversi al test d’ingresso fino al 23 settembre, mentre il test si svolgerà il 27 settembre. Tutte le informazioni riguardanti il bando di ammissione e le modalità di partecipazione al test sono disponibili sul sito ufficiale dell’ateneo (www.unicamillus.org). Le lezioni si svolgeranno in lingua italiana presso la struttura dell’Ospedale Giglio.