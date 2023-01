Università Tor Vergata, Rosaria Alvaro prima infermiera Prorettrice

La prima infermiera in Italia a ricoprire la carica di Prorettore di una Università. Si tratta di Rosaria Alvaro, professore di Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche con la qualifica di Associato dal 2005 e dal 2018 come professore Ordinario dell’Università Tor Vergata.

Rosaria Alvaro, l’esperienza lavorativa

La sua lunga e gratificante esperienza professionale inizia come infermiera nel 1987, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Qui lavora sia presso la sala operatoria e il pronto soccorso che presso la Scuola per Infermieri. Poi, diventa operatore professionale coordinatore presso la divisione di otorinolaringoiatria dell’azienda sanitaria San Camillo Forlanini Spallanzani di Roma e dal 1996 è operatore professionale dirigente – capo servizi sanitari ausiliari presso il dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica per il Diploma universitario di Scienze Infermieristiche dell’Università di Roma Tor Vergata. Da 2001 al 2005 ricopre l’incarico di capo servizi sanitari per il supporto organizzativo alle attività clinico assistenziali il Policlinico Universitario di “Tor Vergata” a Roma.

Presidente del Corso di laurea Magistrale di scienze infermieristiche ed ostetriche

Nell’Università Tor Vergata è presidente del Corso di laurea triennale in infermieristica e Magistrale di scienze infermieristiche ed ostetriche ed è coordinatore dei profili professionali di area sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia. È delegata del Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata per l’orientamento studenti. E ancora, è il Presidente della società Italiana di scienze infermieristiche.

Fellow della prestigiosa American Academy of Nursing

Rosaria Alvaro è autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e membro dell’osservatorio delle professioni sanitarie e del Comitato scientifico del CERSI, Centro di Eccellenza per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Infermieristica, della FNOPI. Un altro importante riconoscimento è arrivato di recente: è stata nominata Fellow della prestigiosa American Academy of Nursing per lo straordinario contributo apportato alla professione infermieristica e per i risultati raggiunti.

Prima infermiera Prorettrice dell’Università Tor Vergata

L’incarico di Prorettrice dell’Università Tor Vergata è stato formalizzato con il decreto rettorale del 9 gennaio 2023. Prevede, nell’ambito delle attività di governo dell’Ateneo, il conferimento di specifiche deleghe di funzione in una posizione di diretta collaborazione e di supporto al Rettore. Rosaria Alvaro collaborerà nelle proprie specifiche attività con particolare riferimento ad aree di particolare rilievo strategico per l’Ateneo.