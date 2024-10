Università Tor Vergata, Dottorato Honoris Causa in Ingegneria Industriale all’astronauta Walter Villadei

Oggi, presso il Centro congressi Villa Mondragone dell’Università di Roma Tor Vergata, il colonnello Walter Villadei è stato insignito del dottorato di ricerca honoris causa in Ingegneria industriale. Durante la sua lectio magistralis, Villadei ha trattato il tema “La ricerca spaziale nell’era del commercial spaceflight”, evidenziando come lo spazio rappresenti un ambiente ideale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella Space Economy, affermando che le istituzioni sono fondamentali per garantire un accesso sicuro e sostenibile allo spazio.

Villadei, laureato in Ingegneria Aeronautica e specializzato in tema spaziale, ha ringraziato l’Aeronautica Militare e l’Università per questo importante riconoscimento, sottolineando che il premio rappresenta il frutto di un lavoro di squadra per rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale, in coincidenza con i 60 anni dal lancio del San Marco 1. Il suo titolo è stato conferito su proposta del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università, grazie al suo brillante curriculum e alla sua interazione costante con l’Ateneo.

Le sue collaborazioni hanno portato a progetti significativi, tra cui la missione suborbitale Virtute 1 e la recente missione commerciale Axiom 3 sulla Stazione Spaziale Internazionale, dimostrando l’importanza della ricerca internazionale in ambito aerospaziale. Villadei è rappresentante del Comitato di Governance dell’Accordo tra l’Aeronautica Militare e l’Università, rinnovato nel 2014.

L’evento è stato aperto dal rettore Nathan Levialdi Ghiron, il quale ha elogiato Villadei per il suo impegno nella ricerca e il ruolo di ispirazione per la comunità accademica. La direttrice del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Loredana Santo, ha evidenziato il contributo di Villadei nelle attività di ricerca e il suo impatto positivo sul settore aerospaziale. Ha anche sottolineato come la missione Axiom 3 sia stata significativa non solo per l’aspetto scientifico, ma anche per il coinvolgimento dell’industria e della società.

In chiusura, Santo ha espresso gratitudine a Villadei per il percorso condiviso, augurando che l’Università possa continuare a collaborare con lui e l’Aeronautica su nuove sfide spaziali, mantenendo viva la creatività e la passione che li unisce.