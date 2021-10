ROMA – Ora c’è anche la riunione della società scientifica a certificare gli accordi tra accademici, i loro scontri. L’ultimo documento sulla malauniversità italiana illumina un concorso svolto all’Università di Parma. È un video interno, una riunione online di quelle con le facce – dei professori – che via via si aggiungono nel loro quadratino di schermo su una piattaforma Teams. Un ordinario che dice al collega: “Sei entrato a gamba tesa”. Il professore chiamato in causa che risponde: “Sei venuto nel mio studio per chiedermi di appoggiare in un concorso”. Ecco lì, un altro caso di bandi gestiti, commissioni pilotate, dopo i tanti fin qui raccontati.

La scena si svolge, e viene registrata, il 15 luglio scorso, il video finisce su YouTube una settimana dopo. E ieri viene scoperto e rilanciato dall’Associazione Trasparenza e merito guidata da Giambattista Scirè. Accade questo. I membri di ProArch, la Società scientifica nazionale dei docenti di Progettazione architettonica, stanno discutendo delle elezioni per il rinnovo delle cariche del proprio Consiglio direttivo. Un’ora di conversazione da lobby naturale, piuttosto noiosa in verità, fino a quando – al secondo 35 della seconda ora – prende parola un socio, Carlo Quintelli, ordinario di “Composizione architettonica e urbana” all’Università degli studi di Parma. Si rivolge, irritato, direttamente al presidente in carica, il professor Giovanni Durbiano, lui ordinario sempre di “Composizione architettonica e urbana” al Politecnico di Torino. E’ sul rettangolino sopra il suo, Quintelli lo prega vigorosamente di ritirare la propria candidatura alle imminenti elezioni di ProArch. Dice a Durbiano (potete ascoltarlo nel video che vi riproponiamo): “Più di una volta ho richiamato tuoi comportamenti che ritengo essere stati totalmente scorretti e totalmente non in linea con chi mi rappresentava in quel momento. Mi riferisco alla tua entrata a gamba tesa all’interno del concorso per ordinario, a Parma, del 2018. E’ un episodio? Bene, è sintomatico. Non si può impersonare il ruolo di presidente dopo prove di questo genere”.

E’ un chiaro richiamo a un appoggio non offerto in occasione di un concorso. Quale? La replica del professor Durbiano chiarisce la questione: “Io alle falsità risponderò per scritto. Carlo Quintelli è venuto da me in studio per chiedermi di appoggiare in un concorso e io non l’ho fatto…”. Appoggiare in un concorso dice. Chi? “E quindi”, conclude, “che poi lui ce l’abbia con me lo posso capire, ma è quello che è successo”.

Quintelli ha rampognato un socio, che ora si permette di ricandidarsi alla presidenza, perché in una prova concorsuale in università non ha sostenuto – al di là dei meriti, dei titoli – chi gli era stato indicato dagli amici di ProArch. Pare proprio che di questo stiano discutendo gli accademici. .

Dura quattro minuti lo scambio, con le reciproche minacce di denunce (solo interne) e l’imbarazzo degli altri docenti: “Per cortesia, atteniamoci all’ordine del giorno”. Due settimane dopo la performance, il Consiglio direttivo della Ss ProArch rilascerà un salomonico comunicato per dichiarare la propria estraneità “ai fatti riguardanti le fasi preliminari di un concorso universitario, evocati durante il confronto pubblico del 15 luglio 2021”.

Per quella prova di “Composizione architettonica e urbana” del 18 settembre 2018, la Commissione fu nominata e risultò composta interamente da soci di ProArch: tre su tre. L’inchiesta sul bando ha preso campo, la Finanza sta interrogando. Tra l’altro, sulla società scientifica di architettura, l’Associazione trasparenza e merito ha raccolto un’altra contestazione per un concorso realizzato a Pisa, il 13 ottobe 2020.

Dopo la videocall burrascosa, si è aperto un fitto scambio di lettere tra i due protagonisti, con il rettore e il consiglio direttivo di ProArch in copia. Il professor Quintelli ha capovolto la scena che si sarebbe consumata nello studio universitario del collega: “Io ti ho chiesto solo nomi autorevoli per un sorteggio dei nominativi della commissione”, ha sostenuta. La ricandidatura del professor Durbiano con l’emergere dei dettagli viene frenata, il suo gruppo preferisce optare per un compagno d’area. Il 9 ottobre ProArch, società scientifica in crisi d’immagine, sceglierà il nuovo presidente.