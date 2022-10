Università Roma Tre compie 30 anni e festeggia con trenta eventi aperti alla città

L’Università degli Studi Roma Tre compie trent’anni. E li festeggia con trenta appuntamenti durante l’anno accademico che si è appena aperto. Il primo evento in programma è domani pomeriggio, alle ore 17, presso il Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano, 8). Un pomeriggio di musica e di auguri, durante il quale sarà presentato il “logo” del Trentennale che accompagnerà il calendario dei trenta momenti con cui il più giovane Ateneo di Roma vuole condividere il suo “compleanno” con la Capitale e con i suoi cittadini. I saluti inaugurali sono affidati al Magnifico Rettore, Massimiliano Fiorucci e al direttore generale, Pasquale Basilicata. In un filmato che verrà proiettato al termine dell’evento sono concentrati gli auguri di alcuni degli “amici” più stretti dell’Ateneo, a partire dal Sindaco, Roberto Gualtieri, che ha sottolineato i trent’anni di “crescita, successo, collaborazione e contributo alla vita sociale, culturale civile e democratica” della Città.

Il calendario dei trenta appuntamenti dell’anno del Trentennale di Roma Tre si compone di momenti di festa aperta alla città (il prossimo 3 novembre un concerto live presso la sede del nuovo Rettorato in via Ostiense 133), di convegni (dall’evoluzione urbanistica dei quartieri di Roma in cui è insediato l’Ateneo “diffuso” nella Città, alla riflessione sui temi dell’inclusione e della diversità nell’orizzonte del più completo diritto allo studio), di occasioni di confronto (una giornata dedicata alla radio, grazie al contributo della radio dell’Ateneo, Roma Tre Radio), e di lezioni aperte al pubblico (ciascuno dei 13 dipartimenti dell’Università offrirà l’occasione di una lezione speciale per tutti i cittadini interessati) grazie alla collaborazione dei Municipi di Roma Capitale.

Trenta appuntamenti che si propongono di stringere ancora di più il legame forte che unisce la Capitale alla piccola grande storia dell’Ateneo Roma Tre. L’evento di domani pomeriggio al Teatro Palladium prevede le performance musicali di Maria Stella Maurizi, soprano, vincitrice della sedicesima edizione del Premio Nazionale delle Arti, accompagnata al pianoforte da Massimiliano Franchina.