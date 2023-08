Università Roma Tor Vergata, 112 corsi laurea e 140 master: ecco numeri ateneo

112 corsi di laurea, 140 master e corsi di perfezionamento, 47 scuole di specializzazione, 31 corsi di dottorato, 18 dipartimenti e 6 biblioteche. Sono i numeri dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, l’ateneo nato nel 1982 che offre una formazione completa e al passo con i tempi all’interno di un campus su modello anglosassone. Classifiche, statistiche e ranking nazionali e internazionali evidenziano l’elevata qualità della didattica, della ricerca, della terza missione, sottolineando gli aspetti legati allo sviluppo sostenibile e all’internazionalizzazione.

Secondo la classifica 2023 del Censis sul sistema universitario italiano, l‘Ateneo si posiziona in prima posizione a livello nazionale per gli studi in Farmacia e Farmacia industriale e in quarta posizione per i corsi di laurea triennali in ambito politico, sociale e della comunicazione (primo fra gli Atenei laziali).

Tra le attività svolte dall’Ateneo, sul Pnrr orientamento in questo primo anno di attività l’Università degli studi di Roma Tor Vergata ha erogato più di 110 corsi in 15 scuole del territorio laziale, fornendo a circa 2.300 studenti e studentesse alcuni degli strumenti fondamentali per scegliere con consapevolezza il percorso di studi da intraprendere. E nell’ anno scolastico 2023-2024 il target assegnato all’Ateneo dal Mur è cresciuto notevolmente, passando da 2171 a 3844 studenti.

Il progetto è erogato principalmente presso le sedi degli istituti scolastici dai docenti dell’ateneo attraverso corsi di 15 ore suddivisi in moduli i cui obiettivi sono sostanzialmente quelli di creare un legame tra il mondo scolastico, universitario e lavorativo attraverso un percorso di consapevolezza delle skills personali e di autovalutazione delle proprie competenze. Tra gli obiettivi del progetto, vi è quello di limitare il fenomeno della dispersione universitaria favorendo una riflessione più profonda e una maggiore consapevolezza nella scelta da effettuare.

Per quanto riguarda i Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), sono dei percorsi formativi di alternanza utili a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e allo sviluppo di competenze trasversali. L’Università degli studi di Roma Tor Vergata ha investito molto sulle attività di orientamento formativo sviluppando una piattaforma apposita che permette agli utilizzatori (referenti scolastici e docenti di Ateneo) di scoprire e accedere con facilità a tutti i progetti presenti nel ‘Catalogo dei progetti Pcto di Ateneo’ oltre a facilitarne la gestione amministrativa. La piattaforma è molto apprezzata dalle scuole, come dimostrano i numeri, in costante crescita. Il numero di attestati generati nell’anno scolastico 2022-2023 è di 6.075, a fronte dei 5.531 dell’anno precedente.

In particolare, il numero dei Pcto attivati è passato dai 320 del 2021/2022 ai 382 del 2022/2023; l’offerta è aumentata da 41 progetti presenti nel catalogo del 2020/2021 a 99 progetti presenti nel catalogo del 2022/2023.