Università Popolare di Porto Viro alla Mostra di Venezia

Università Popolare di Porto Viro alla Mostra di Venezia

L’Università Popolare di Porto Viro ha partecipato all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Una delegazione del direttivo e della compagnia teatrale, fondata tre anni fa, ha accompagnato il regista Ferdinando De Laurentis.

L’Università Popolare è partner del progetto presentato all’Hotel Excelsior, intitolato “Radio NP – Noi Protagonisti… un centro di creatività oltre la parola”. Durante l’evento, il regista ha ringraziato l’assessore regionale Cristiano Corazzari e i partner coinvolti, tra cui Lions, Comune di Frassinelle e l’assessore Laura Cestari, sottolineando come la radio raggiunga quotidianamente circa cinquemila ascoltatori.

Luciana Milani, coordinatrice del progetto, ha affermato che l’obiettivo principale è promuovere la cultura nel territorio, invitando tutti a cogliere e divulgare la bellezza che ci circonda. Ha inoltre ringraziato l’assessore regionale Valeria Mantovan per l’accoglienza riservata alle studentesse e attrici ‘diversamente giovani’ di Porto Viro. L’evento è stato descritto come una giornata ricca di emozioni e ha aperto la strada a nuove idee per futuri progetti.

