Università Popolare di Porto Viro alla Mostra di Venezia

L’Università Popolare di Porto Viro ha partecipato all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Una delegazione del direttivo e della compagnia teatrale, fondata tre anni fa, ha accompagnato il regista Ferdinando De Laurentis.

L’Università Popolare è partner del progetto presentato all’Hotel Excelsior, intitolato “Radio NP – Noi Protagonisti… un centro di creatività oltre la parola”. Durante l’evento, il regista ha ringraziato l’assessore regionale Cristiano Corazzari e i partner coinvolti, tra cui Lions, Comune di Frassinelle e l’assessore Laura Cestari, sottolineando come la radio raggiunga quotidianamente circa cinquemila ascoltatori.

Luciana Milani, coordinatrice del progetto, ha affermato che l’obiettivo principale è promuovere la cultura nel territorio, invitando tutti a cogliere e divulgare la bellezza che ci circonda. Ha inoltre ringraziato l’assessore regionale Valeria Mantovan per l’accoglienza riservata alle studentesse e attrici ‘diversamente giovani’ di Porto Viro. L’evento è stato descritto come una giornata ricca di emozioni e ha aperto la strada a nuove idee per futuri progetti.