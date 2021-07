Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge sigla un accordo quinquennale per la prima volta in Italia con L’Università degli Studi di Napoli Parthenope per l’attivazione di un prestigioso ‘Master in Entrepreneurship and innovation Management – MEIM’ (Master in imprenditorialità e Gestione dell’Innovazione).



Il Master, ha la durata di 12 mesi: a partire da gennaio 2022, gli studenti si confronteranno con professori dell’Università Parthenope, del MIT e di altre rinomate università e potranno anche partecipare ad un programma intensivo di studio di tre settimane presso il campus di Cambridge (USA), avendo così l’opportunità di arricchire le loro conoscenze in un contesto internazionale all’avanguardia, entrando a far parte del MIT Sloan Affiliate Alumni Network.



Nel 2021 il MIT è stato classificato da QS World University Ranking – per il nono anno consecutivo – come la prima università al mondo ed è sicuramente una grande opportunità per il paese e per il territorio campano che L’Università Parthenope di Napoli abbia ottenuto un accordo di esclusiva in Italia in merito alle Scuole di Management.