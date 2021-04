Nell’anno della pandemia si temeva la fuga dalle università. Già a settembre scorso però i primi dati dei singoli atenei avevano infuso coraggio. Ora con i dati ufficiali si può parlare di smentita delle previsioni più fosche. Le immatricolazioni, ha raccontato la ministra Cristina Messa, sono cresciute del 7%. Di queste, 312 mila sono nuovi ingressi ai corsi di laurea (il 5%), mentre 140 mila sono iscrizioni al primo anno delle magistrali biennali.

“Fin dall’inizio della pandemia, il sistema universitario e dell’alta formazione ha saputo meritarsi la fiducia degli studenti dimostrando di potersi convertire, praticamente in tempo reale, in forme avanzate di didattica a distanza e blended – ha sottolineato la titolare dell’Università in question time – Inoltre, non appena le misure di contenimento della pandemia lo hanno permesso, si sono subito riattivate, anche in presenza, le attività laboratoriali, di ricerca e di didattica a piccoli gruppi”.

“La piena continuità dell’attività didattica – secondo la ministra – risulta confermata dalla circostanza per la quale nel secondo semestre dello scorso anno accademico il numero di esami e dei laureati è risultato addirittura superiore rispetto all’anno precedente”.

Utile, per Messa, ad evitare la dispersione degli studenti e anzi a recuperarne di nuovi rispetto alla fuoriuscita complessiva di 37 mila universitari negli ultimi 15 anni, “l’ampio allargamento della platea dei beneficiari della no tax area” e “l’investimento sulle borse di studio per gli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi. L’insieme di queste condizioni ha determinato lo straordinario risultato di una vera e propria inversione di tendenza sul dato delle immatricolazioni nelle università”.

Rosa Maria Di Giorgi, deputata del Partito democratico e componente della commissione Cultura, ha spiegato che “a livello regionale sono aumentate le immatricolazioni nelle università con sede in Umbria, Sicilia e Veneto, che registrano rispettivamente il +32,9 per cento, +15 per cento e +11,8 per cento delle iscrizioni rispetto all’anno precedente”.

A queste si aggiunge, secondo l’Osservatorio Talents Venture, anche la Liguria (+25%). Secondo l’analisi chiusa a metà marzo tra i grandissimi atenei (più di 10.000 immatricolati) più richiesti dalle matricole ci sono la Sapienza di Roma, sempre sul primo gradino del podio, l’Università di Torino e la Federico II di Napoli che hanno scavalcato Bologna.

Le aree che, guardando gli open data del ministero, continuano ad attrarre il maggior numero di studenti sono quelle economiche, dell’ingegneria industriale e dell’informazione (con un lieve calo di iscritti però quest’anno), scientifiche, medico-farmaceutiche, politico-sociale e della comunicazione. Ma lo studio di Talets Venture evidenzia come non di sola scienza vogliono sapere gli studenti durante il Covid ma anche di cultura e supporto alle persone. Le materie che in percentuale sono cresciute di più sono l’Arte e il Design (+13,5%), l’Informatica e le Tecnologie Ict (+11,8%), la Psicologia. A parte Storia e Scienze, culture e politiche della gastronomia (+22%), che facevano registrare già un aumento consistente nell’anno precedente, sono le lauree in Scienze e tecnologie farmaceutiche che hanno fatto registrare l’aumento più deciso (22%) rispetto a quello dell’anno precedente. Bene anche Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (+51%), seguito da Scienze e tecnologie della navigazione (+33%) e Dams (+29%).