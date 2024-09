Università Luiss 25esima al mondo nella classifica Financial Times dei migliori corsi di Management

Il 9 settembre 2024, l’università Luiss ha inaugurato il nuovo anno accademico con un importante riconoscimento: è stata classificata al 25° posto nel mondo per la Laurea Magistrale in ‘Management’, secondo il ranking del Financial Times. Questo segna un progresso di cinque posizioni rispetto al 2023 e un notevole balzo di 65 posizioni negli ultimi cinque anni. Inoltre, la Luiss si è posizionata al 2° posto per i progressi di carriera dei suoi laureati. Un’altra nota distintiva è l’impegno verso la sostenibilità, con la Luiss che entra nella Top 5 globale per la riduzione della Carbon footprint e al 10° posto per l’offerta di corsi sui temi ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Rettore Paolo Boccardelli ha sottolineato che questo successo è il risultato di investimenti costanti nell’innovazione dell’offerta formativa, con particolare attenzione all’integrazione delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale (AI). Boccardelli ha espresso orgoglio per il riconoscimento, confermando la competitività internazionale della Laurea in Management e il ruolo della Luiss come un laboratorio di innovazione, pronto ad affrontare future sfide. La classifica è stata annunciata nel giorno di accoglienza delle nuove matricole, alla quale ha partecipato anche Intesa Sanpaolo come partner, per riflettere il legame tra l’università e il sistema produttivo.

Durante la cerimonia di benvenuto, svoltasi nel Campus di viale Pola, oltre al Rettore, sono intervenuti vari dirigenti e professori della Luiss. Tra i relatori, Elisa Zambito Marsala di Intesa Sanpaolo ha parlato delle competenze chiave per il futuro, mentre Daniele Cassioli, atleta paralimpico, ha ispirato i presenti condividendo la sua esperienza nel superare le avversità e nel raggiungere il successo.

Questa giornata ha segnato un momento significativo per le nuove studentesse e i nuovi studenti, che hanno avuto l’opportunità di immergersi in un ambiente accademico stimolante, consapevoli della crescente reputazione della Luiss a livello internazionale.