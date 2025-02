Università Link, Rettore Giusti: “Siamo entusiasti per l’attivazione dei corsi di medicina. È fondamentale ampliare l’offerta”

Siamo lieti dell’attivazione dei corsi di Medicina, in particolare Chirurgia e Odontoiatria, per rispondere al bisogno di aumentare il personale sanitario nel Paese. Gli studenti hanno la possibilità di frequentare i corsi di area medica a Roma e nelle altre sedi dell’università, contribuendo così a un servizio concreto per la comunità. Questo è quanto affermato da Carlo Alberto Giusti, magnifico rettore dell’università degli Studi Link di Roma, durante l’evento di apertura dell’Anno Accademico 2024-2025. Nel corso della cerimonia, Bruno Vespa ha tenuto una lectio magistralis intitolata “Il delirio dei dittatori e la storia che torna”.