Università e ricerca: MUR sigla Memorandum d’intesa con il Gruppo BEI

– Sostenere gli investimenti delle università in ricerca e trasferimento tecnologico, la creazione di nuovi alloggi per studenti e lo sviluppo di start-up innovative. Questi sono gli obiettivi principali del Memorandum d’intesa fra il Ministero dell’Università e della Ricerca MUR ed il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti BEI e il Fondo europeo per gli investimenti FEI. L’accordo, presentato dal ministro Anna Maria Bernini, dalla vicepresidente BEI e presidente FEI Gelsomina Vigliotti, e dal direttore generale per le operazioni BEI Jean-Christophe Laloux, – fa sapere il MUR in una nota – si colloca all’interno dei più recenti sviluppi della politica europea. Esso tocca temi strategici per il futuro italiano ed europeo, come il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico, la promozione di start-up innovative, la costruzione di nuovi alloggi per studenti a prezzi accessibili, il rinnovamento e l’ammodernamento delle infrastrutture universitarie, con specifica attenzione all’efficientamento energetico.

Tra i punti qualificanti vi sono la creazione di un Gruppo di lavoro comune per pianificare l’attività di assistenza finanziaria e tecnica, il sostegno alle start-up interessate ad accedere alle risorse dello European Innovation Council EIC, ed il riferimento alla possibilità di promuovere la cooperazione tra il gruppo BEI ed il comparto degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica AFAM,per sostenere il settore culturale e artistico italiano. Inoltre, grazie all’accordo siglato, il Gruppo BEI potrà offrire al MUR e alle università interessate strumenti di assistenza tecnica volti a facilitare l’accesso ai prodotti finanziari della banca dell’Unione europea.

“Da oggi inizia una collaborazione strutturata, con cui il MUR e il Gruppo BEI si impegnano insieme per la ricerca, la formazione universitaria e l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – ha dichiarato Bernini –. Con la vice presidente BEI e presidente FEI, Gelsomina Vigliotti, abbiamo discusso l’avvio della collaborazione col MUR stabilita dal Memorandum of Understanding – ha proseguito il Ministro –. Abbiamo parlato dell’attività congiunta per migliorare le opportunità dell’Italia nello European Innovation Council, sostenendo le startup e l’innovazione, e la possibilità di trasformare la grande capacità dell’Italia nella ricerca in storie di successo di impresa a livello europeo. Daremo poi particolare attenzione ai progetti per gli studenti universitari e alle opportunità di finanziamento nelle infrastrutture delle università e negli alloggi”.

“Investire in ricerca e innovazione è fondamentale per migliorare la competitività e la sostenibilità dell’Italia e dell’Unione Europea – ha commentato Vigliotti –. L’accordo fra il Gruppo BEI ed il MUR va precisamente in questa direzione, aprendo la strada a nuove opportunità di finanziamento e portando in Italia le migliori pratiche europee. Consolidiamo in questo modo il forte impegno della BEI a favore delle università e scuole italiane, che abbiamo sostenuto con quasi 3 miliardi di euro negli ultimi 10 anni”.