Università Diffusa a Trapani

Si è svolto al Polo Universitario di Trapani l’evento conclusivo del progetto “Università Diffusa”, iniziativa dedicata all’educazione civica e alla cittadinanza attiva che ha coinvolto gli studenti delle quinte classi dell’ITI “Leonardo Da Vinci” e dell’ITTL “Marino Torre”. Guidati dal coordinatore del progetto, professor Andrea Favata, gli studenti hanno preso parte a una simulazione di seduta parlamentare, confrontandosi su due proposte di legge di grande rilevanza sociale: decisione di fine vita e filiazione per tutti.

Le operazioni d’Aula sono state seguite dai docenti universitari Alessandro Lo Meo e Giuseppe Verrigno, che hanno illustrato procedure e meccanismi istituzionali utili a comprendere il lavoro del Parlamento. La professoressa Laura Lorello ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Università e scuole e l’interesse dei ragazzi dimostra quanto questo progetto sia prezioso. La dirigente scolastica, professoressa Vita D’Amico, ha affermato che la scuola deve contribuire a tracciare un solco culturale per le nuove generazioni e iniziative come questa danno senso al percorso di educazione civica.

La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati, a cura della dottoressa Patrizia Marcella Scalisi, che ha espresso apprezzamento per l’impegno e la partecipazione degli studenti. L’evento ha confermato il valore formativo di “Università Diffusa”, un progetto capace di avvicinare i giovani alle istituzioni e renderli protagonisti attivi, consapevoli e responsabili della vita democratica.

