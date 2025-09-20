Università di Parma: apertura prolungata per studenti

A partire da lunedì 22 settembre, la Sede scientifica di Ingegneria dell’Università di Parma, situata al Campus Scienze e Tecnologie, rimarrà aperta fino alle 20.30 per gli studenti. Questa iniziativa segue un’apertura serale sperimentale del Campus avvenuta nella scorsa primavera ed è stata concepita per migliorare i servizi offerti e per alleviare il congestionamento del traffico nel tardo pomeriggio.

L’apertura prolungata durerà fino al 12 dicembre. Gli spazi studio saranno accessibili fino alle 20.30 per gli studenti. Inoltre, il servizio bus garantirà collegamenti con la linea 7 alle ore 20.00, 20.30 e 21.00 dal capolinea del Campus.

Questa iniziativa fa parte di Unipr4Life, un progetto mirato alla promozione del benessere dedicato all’intera comunità universitaria, dimostrando l’impegno dell’Università di Parma nel sostenere e avvicinare le persone che ne fanno parte.