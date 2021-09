ROMA – Il Tribunale di Catania, accogliendo le richieste della Procura, ha rinviato a giudizio per diversi reati (abuso d’ufficio, falso e per due imputati la corruzione) nove docenti dell’Università di Catania, tra cui i due ex rettori Giacomo Pignataro e Francesco Basile (gli è stata contestata la corruzione), e sette direttori dei dipartimenti, che andranno a processo: Giuseppe Barone, Michele Maria Bernadetta Cavallaro, Filippo Drago (anche per lui corruzione), Giovanni Gallo, Carmelo Giovanni Monaco, Roberto Pennisi e Giuseppe Sessa. Cade, per il momento, l’accusa di associazione a delinquere.

La giudice Marina Rizza ha condannato a un anno e due mesi di reclusione l’ex prorettore dell’ateneo, Giancarlo Magnano di San Lio per il reato di abuso di ufficio: aveva scelto il rito abbreviato

A breve ci sarà anche l’udienza nei confronti degli altri quaranta docenti a cui sono contestati gli abusi ai concorsi.

Il processo è figlio dell’inchiesta “Università bandita” che ha fatto emergere anni di concorsi truccati e gestione ottriata delle cariche pubbliche nell’ultimo decennio dell’Università di Catania.