BOLOGNA – Si è chiusa con cinque denunce e con il sequestro delle copie integrali di oltre 110.000 testi universitari l’operazione della Guardia di finanza di Bologna, contro il fenomeno della “copia abusiva di opere editoriali”. Nell’ambito di questa attività i finanzieri hanno controllato “diverse copisterie, concentrate prevalentemente nella zona universitaria del capoluogo emiliano.

Alla fine, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno denunciato, si legge in una nota, “cinque soggetti di nazionalità bengalese, ritenuti gli artefici della riproduzione illecita di numerosissimi, oltre che costosi, testi universitari detenuti in formato digitale”. L’attività, preceduta da sopralluoghi e servizi di osservazione e controllo, ha portato al sequestro di personal computer e hard disk al cui interno sono state rinvenute, in formato digitale, le scansioni integrali di oltre 110.000 opere, pronte per la stampa e la rivendita illecita.

Inoltre, sono state trovate e sequestrate “riproduzioni integrali di numerosi libri già fotocopiati e rilegati”.

Nelle perquisizioni è stato inoltre smascherato “l’ingegnoso stratagemma architettato dal titolare di un esercizio commerciale” che, per evitare di essere scoperto, aveva nascosto un hard disk contenente le riproduzioni dei testi universitari “in una scatola nascosta nel controsoffitto della copisteria”.

L’hard disk coi libri copiati illegalmente nel controsoffitto della copisteria a Bologna





L’hard disk, spiegano i finanzieri, “era collegato alla presa di corrente attraverso un interruttore Wi-Fi di ultima generazione, disattivabile all’occorrenza da remoto”, e in caso di controlli “questo meccanismo avrebbe consentito di far ‘sparire’ il supporto informatico, rendendone di fatto inaccessibile il contenuto attraverso i computer collocati, in rete, all’interno dell’esercizio commerciale”.

La Guardia di Finaza precisa che la legge sul diritto d’autore non vieta del tutto la riproduzione di opere dell’ingegno ma la circoscrive a finalità di “uso personale” del cliente e, comunque, previo pagamento di un compenso forfettario alla Siae a cura di ciascun punto di riproduzione. È in ogni caso vietato fotocopiare o comunque riprodurre più del 15 per cento di un’opera.