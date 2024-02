Università, associazione specializzandi contro Bassetti. Lui: "Querelo e chiedo danni"

L’Associazione liberi specializzandi (Als) contro l’infettivologo Matteo Bassetti e la sua gestione degli specializzandi di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L’accusa comparsa sulla pagina Facebook dell’associazione è incentrata su un presunto sfruttamento dei giovani medici in formazione. “Io ho sempre avuto una cura estrema della Scuola di specializzazione che dirigo e non lascio mai gli specializzandi senza un tutor. Non hanno mai fatto una notte perché si dedicano all’attività di ricerca e di didattica. La presa di posizione da parte di questa associazione è stata pretestuosa e mi hanno voluto attaccare per avere visibilità. Ho dato mandato ai miei avvocati di querelare l’Als”. Così Bassetti chiarisce all’Adnkronos Salute la sua posizione rispetto le accuse.

“Questa associazione ha trovato sulla sua strada la persona sbagliata e la scuola sbagliata – aggiunge – perché gli specializzandi hanno risposto con una lettera, i 15 ragazzi della scuola che dirigo, dicendo che si dissociano completamente da questa associazione e la nostra scuola lavora ai massimi livelli. Prova ne è – conclude – che vogliono venire a frequentarla anche da fuori Italia”.