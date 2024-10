Università, a Milano inizia la seconda edizione del Master internazionale in gestione delle arti e del design

Con la nuova collaborazione tra la School of Management dell’Università Lum e Superstudio Academy, ha preso il via a Milano la seconda edizione del Master universitario in ‘Arts & Design Management’. Superstudio Academy, divisione formativa di Superstudio Group, è nota per l’organizzazione di eventi di alto livello e per il suo ruolo nella creazione dei design district a Milano. Questo master è un programma internazionale di alta formazione a numero chiuso, progettato per laureati e professionisti, volto a formare esperti in grado di gestire le dinamiche di crescita delle imprese culturali e della filiera, utilizzando i principi del design e creando partnership innovative tra arte, design e settori industriali tradizionali.

Gisella Borioli, CEO di Superstudio Group, esprime entusiasmo nel mettere a disposizione dell’Università Lum l’expertise accumulata in quarant’anni di eventi legati all’arte e al design. Sottolinea l’importanza di fornire agli studenti una visione manageriale e creativa, appresa attraverso l’esperienza diretta nel settore. Coinvolgendo gli allievi nella realizzazione del Superdesign Show, un evento che da 25 anni guida la Milano Design Week, il master offre strumenti pratici e collaudati, utili per affrontare le sfide del mercato.

Il professor Francesco Manfredi, direttore della Lum School of Management, descrive la partnership come strategica per formare professionisti dell’arts e design management, garantendo eccellenza tecnica e manageriale grazie all’esperienza delle due istituzioni sia a livello nazionale che internazionale. Il programma offre un’opportunità unica per comprendere le dinamiche economiche e tecniche del settore, arricchendo le competenze dei partecipanti e preparandoli ad affrontare i cambiamenti con successo.

La prima edizione ha visto studenti, principalmente stranieri, partecipare a lezioni in musei e gallerie di arte contemporanea. La nuova edizione, prevista per il 2025, sarà interamente in inglese e disporrà di un comitato scientifico composto da importanti manager e professionisti del settore. Durante i cinque mesi di formazione, gli studenti lavoreranno su progetti concreti legati al Superdesign Show, partecipando attivamente all’organizzazione di un’esposizione annuale di design. Inoltre, sono previsti ‘Experience Days’ durante il Salone del Mobile, che permetteranno agli studenti di immergersi nella realtà dell’evento. Le iscrizioni per il master sono aperte sul sito management.lum.it.