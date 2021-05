Torino ospiterà le Universiadi invernali nel 2025. L’annuncio oggi dall’Aula magna dell’Università di Torino dove si è riunito il consiglio della Fisu, la federazione internazionale sport universitario per giochi mondiali universitari. Trenta delegati, alcuni dei quali collegati in streaming, hanno votato tra le candidature di Torino e Stoccolma; il capoluogo piemontese ha avuto la meglio.

“Torino avrà l’onore di ospitare grande manifestazione nel 2025 – esulta il presidente del Cus Riccardo D’Elicio- Dopo due anni di lavoro mi sento in dovere di ringraziare tutte le istituzioni e la squadra Cus al completo. E’ un onore avere la possibilità di rivivere le emozioni del 2007. Questo evento rilancerà il nostro territorio e la città di Torino che ha una forte vocazione universitarie”.

L’evento raccoglie circa 3mila partecipanti e 2mila volontari, una vera palestra per i giovani atleti oltre che una vetrina di promozione per le montagne del Torinese. Torneranno così in Piemonte – e per la settima volta in Italia – i giochi invernali universitari, a 18 anni dall’edizione del 2007, nati proprio qui nel 1959 da un’idea di Primo Nebiolo che ha organizzato a Torino la prima edizione dei Giochi in versione estiva.

A dare l’annuncio la delegazione della Fisu con il segretario generale Eric Saintrond, Lorenzo Lentini comitato esecutivo Fisu, Milan Augustin direttore dei giochi mondiali universitari. In sala i rettori delle Università piemontesi e la sindaca Chiara Appendino, collegata in streaming la sottosegretaria allo Sport, e quattro volte medaglia d’oro alle Universiadi, oltre che in numerose edizioni olimpiche, Valentina Vezzali. “La candidatura di Torino ha il sostegno di tutto il Paese. Torino e il Piemonte sanno bene il valore di questi eventi internazionali, per l’indotto e l’eredità, come le Universiadi di Napoli nel 2019 hanno dimostrato” dice Vezzali.

Per l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, “le Universiadi a Torino e Piemonte sono figlie di mesi di lavoro senza sosta. Finalmente possiamo dire che lavorare a questo progetto ha pagato. Oggi sappiamo che Torino ospiterà ufficialmente le Universiadi 2025 e io non posso che ripensare a quando abbiamo deciso di correre per portare sul nostro territorio questo grande evento. Sono stati mesi di lavoro, di incontri, di problemi e incertezze affrontate e risolte ma che sono valsi tutti gli sforzi che abbiamo fatto -prosegue Ricca – Torino e il Piemonte avranno le Universiadi e porteranno sul loro territorio migliaia di atleti provenienti dagli atenei di tutto il Mondo. Saranno giornate di grande sport capaci di far conoscere le nostre montagne ma saranno anche giornate che lasceranno in Piemonte residenze universitarie e strutture ricettive. In questo modo renderemo Torino ancora di più una città universitaria. Sono orgoglioso di questo grande successo”.

Ora il comitato promotore presieduto da Ricca ha 90 giorni di tempo per formalizzare la sua istituzione e individuare le risorse necessarie per la copertura finanziaria: l’investimento economico è di circa 40 milioni di euro, di cui 28 milioni stanziati dal governo. Altri 85 milioni saranno utilizzati per costruire i villaggi per gli atleti destinati poi a diventare residenze universitarie.