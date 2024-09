Unity Software corre sul giudizio overweight di Morgan Stanley

– Seduta vivace oggi per Unity Software, che vanta al Nyse un progresso del 2,29%, dopo un upgrade di Morgan Stanley a overweight dal precedente equal weight. Per gli analisti della banca d’affari USA, il titolo ha pesantemente sottoperformato l’S&P 500 ed è rimasto indietro di circa l’80%.

L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Unity Software, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Unity Software. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unity Software evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,71 USD. Primo supporto a 16,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 15,75.