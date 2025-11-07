15.6 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Attualità

United Nigeria Airlines lancia voli tra Abuja e Accra

Da stranotizie
United Nigeria Airlines (UNA) annuncia l’avvio delle sue operazioni di volo regionale, con un servizio diretto e non-stop tra Abuja e Lagos, Nigeria, e Accra, Ghana, a partire da lunedì. Il volo NUA 0590 partirà dall’Aeroporto Internazionale Nnamdi Azikiwe di Abuja alle 10:35 e atterrerà all’Aeroporto Internazionale Kotoka di Accra. Questo nuovo collegamento rappresenta un importante passo avanti nella connettività aerea dell’Africa occidentale, offrendo un servizio diretto tra le due capitali.

L’operazione mette in luce la visione di United Nigeria Airlines di promuovere l’integrazione regionale, migliorare il commercio e il turismo, e favorire lo scambio culturale tra i paesi africani. Inoltre, il volo verso Accra segna la prima operazione internazionale per l’azienda, attiva nel settore dei voli commerciali dall’inizio delle sue operazioni nel 2021.

Questa rotta è vista come un’estensione naturale della missione della compagnia di unire le comunità e le economie africane. La compagnia ha dichiarato che il lancio del volo rappresenta il suo impegno a “Volare per Unire”, rafforzando i legami tra persone, aziende e opportunità nella regione.

United Nigeria Airlines si è detta orgogliosa di contribuire al rafforzamento delle relazioni economiche, sociali e culturali in Africa occidentale. I biglietti per la nuova tratta sono già disponibili a livello mondiale attraverso il sito web flyunitednigeria.com e tramite agenzie di viaggio autorizzate.

