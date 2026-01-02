United Cup: esordio per Belgio, Cina e Argentina

La seconda giornata della United Cup si apre con diverse sfide interessanti. Tra Sydney e Perth, sono in programma diverse partite con nomi importanti per qualità e classifica.

Il Gruppo C si apre con la partita tra Belgio e Cina, che inizia alla mezzanotte e mezza italiana, con Elise Mertens e Lin Zhu protagonisti del singolare femminile, seguiti dal singolare maschile con Zizou Bergs e Zhizhen Zhang e infine il doppio.

Il Girone B, che si gioca a Perth, vedrà la Francia e la Svizzera protagoniste a partire dalle ore 3, con la sfida tra Leolia Jeanjean e Belinda Bencic, seguita da un interessante Rinderknech-Wawrinka e il doppio.

La sessione serale australiana vedrà i padroni di casa, l’Australia, affrontare la Norvegia nel gruppo D, con partite tra Maya Joint e Malene Helgo, De Minaur e Ruud e il doppio.

Infine, l’ultimo tie in programma sarà tra Argentina e Stati Uniti per il Girone A a Perth, con partite tra Taylor Fritz e Sebastiab Baez, Solana Sierra e Coco Gauff e il doppio. Gli argentini sono gli unici tra i team in campo ad aver già giocato un tie in questa United Cup, vincendolo nettamente contro la Spagna. La programmazione TV sarà trasmessa in diretta TV su Supertennis e in streaming su SuperTenniX.