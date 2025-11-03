21.3 C
Unità sociosanitarie a Roma: un progetto contro gli stereotipi

Unità sociosanitarie a Roma: un progetto contro gli stereotipi

Il progetto LGNet3 è stato avviato per combattere gli stereotipi legati all’immigrazione in Italia. A questo scopo, sono state messe in campo numerose unità mobili sociosanitarie che opereranno in punti strategici di Roma, cinque giorni alla settimana.

Queste unità sono composte da un’équipe multidisciplinare formata da un assistente sociale, un operatore sociale, due mediatori linguistici, due psicologi e due operatori legali. Il loro obiettivo è assistere le persone in situazioni di vulnerabilità, partendo da un’analisi attenta delle loro necessità e pianificando interventi individuali, fino a monitorare l’inclusione sociale.

Accanto a queste attività, è fondamentale affrontare le false informazioni diffuse sull’immigrazione e aumentare la consapevolezza sin dalla scuola. A tal fine, i giornalisti della Fondazione Media Literacy stanno organizzando laboratori di giornalismo radiofonico nelle scuole romane, come il Liceo classico Dante Alighieri e il Liceo Statale Niccolò Machiavelli, oltre al Liceo Anco Marzio di Ostia. Questo approccio mira a informare e educare le nuove generazioni, contribuendo a una visione più equilibrata e veritiera riguardo al tema dell’immigrazione.

