Unità flash USB 2 in 1 (Tipo C e Tipo A) da 256 GB a soli 25€: OFFERTA A TEMPO!

SanDisk 256GB Ultra Dual Drive Luxe Unità flash USB viene oggi proposta con il 25% di sconto, a soli 25,80€! Quasi dieci euro in meno di quanto pagheresti normalmente. Si tratta di un’unità flash 2-in-1 completamente in metallo con connettore reversibile USB Type-C e tradizionale Type-A. Un comodo dispositivo multiuso per smartphone, tablet o Mac!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Grazie ad esso puoi liberare spazio sul tuo smartphone custodendo comunque gelosamente foto e video. Ed eseguire il backup automatico delle foto tramite l’app SanDisk Memory Zone.

Pertanto, anche se dovessi perdere malauguratamente lo smartphone o un altro tipo di device, avrai salvi i tuoi dati.

Velocità di lettura fino a 400 MB/s ti permette di spostare rapidamente i file sul tuo computer. Elegante design in metallo con cappuccio girevole a doppia funzionalità per proteggere i connettori.

Predisposizione per i portachiavi così potrai agganciarlo e portarlo con te ovunque tu vada.

Presenta un elegante design in metallo con cappuccio girevole progettato per proteggere i connettori durante gli spostamenti.

