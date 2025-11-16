Unità e voto in Puglia, la sfida tra Decaro e Lobuono

Elly Schlein ha concluso il suo tour elettorale in Puglia con un appello al voto e alla unità, sia all’interno che all’esterno del Partito Democratico. Ha sostenuto Antonio Decaro, evidenziando un ritrovato senso di coesione nel partito, grazie all’abbraccio simbolico tra Decaro e il governatore uscente Michele Emiliano. Questo incontro ha temporaneamente messo fine ai contrasti dopo che Decaro aveva vietato l candidatura di Emiliano come consigliere.

Schlein ha messo in risalto che Decaro non parte da zero in questa campagna, ma dall’importante lavoro svolto dalle giunte regionali di Emiliano negli anni passati. La stessa unità viene auspicata da Decaro, ma ha preferito tralasciare le questioni relative al rapporto con Emiliano.

Nel frattempo, Luigi Lobuono, candidato del centrodestra, sta cercando di convincere gli indecisi a recarsi alle urne. Sottolinea le priorità del territorio e si prepara alla fase finale della campagna con il supporto di tutti i partiti della coalizione. Oggi a Bari, Forza Italia mobiliterà cinque governatori delle regioni Piemonte, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia per sostenere Lobuono, che afferma: “la rimonta è possibile”.

Il servizio include interviste a Antonio Decaro, candidato presidente del centrosinistra, e a Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra.