Unità d’Italia: Appello di Mattarella per Libertà e Giustizia

In occasione del 164° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza dell’impegno collettivo per difendere libertà e giustizia, promuovendo la pace in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti. Mattarella ha dichiarato: “Il 17 marzo celebra la nascita dell’Italia e, con essa, l’unità conquistata a caro prezzo con il Risorgimento, insieme alla riappropriazione, con la lotta di Liberazione, della propria identità e unità”. Questo anniversario rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della storia e dei valori fondamentali dell’Italia. In mattinata, il presidente della Repubblica, la premier Giorgia Meloni e le più alte cariche dello Stato si sono riuniti all’Altare della Patria. Durante la cerimonia, il Presidente Mattarella ha deposto una corona al Milite Ignoto, simbolo del sacrificio di coloro che hanno combattuto per l’unità e la libertà del Paese. Questo gesto rappresenta un tributo alla memoria e un richiamo alla solidarietà nazionale.