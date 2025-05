Unità dell’Occidente: Vance e von der Leyen a confronto

A Roma, la diplomazia torna in primo piano grazie alla cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, che ha visto l’incontro tra il vicepresidente statunitense J.D. Vance e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sotto la regia della premier italiana, Giorgia Meloni. Questo trilaterale, voluto dalla Meloni per rafforzare i legami tra Stati Uniti e Unione Europea, si concentra principalmente su temi commerciali e sulla necessità di allentare le tensioni sui dazi emergenti.

Meloni ha sottolineato il valore strategico del dialogo transatlantico e l’importanza delle relazioni commerciali, che rappresentano il 30% dell’intercambio mondiale. Vance ha espresso il desiderio di costruire ponti tra le due sponde dell’Atlantico, riconoscendo le divergenze, ma evidenziando anche le opportunità di cooperazione.

Von der Leyen ha messo in risalto l’importanza di raggiungere un accordo commerciale vantaggioso per entrambe le parti, aggiungendo che i tecnici stanno già lavorando sui dettagli del negoziato. In merito alla crisi ucraina, entrambi i leader hanno espresso la volontà di unire gli sforzi per raggiungere una pace duratura.

Infine, Meloni ha definito l’incontro un “confronto costruttivo” e un passo avanti per l’unità dell’Occidente, mentre la Casa Bianca ha descritto le discussioni come “costruttive”, evidenziando l’impegno nella cooperazione in materia di difesa e nel rispondere alle sfide comuni, inclusa la situazione in Ucraina.

Fonte: www.adnkronos.com