Unità contro l’antisemitismo: manifestazioni su Gaza

I partiti PD, M5S e Avs hanno annunciato il loro sostegno a due manifestazioni in programma per la prossima settimana, una a Roma il 7 giugno e l’altra a Milano il 6 giugno. La manifestazione romana si focalizzerà su una piattaforma unitaria presentata in Parlamento, mentre quella milanese, organizzata da Azione e Italia Viva, mirava a integrare richieste specifiche, inclusa la condanna dell’antisemitismo, ma tale richiesta non è stata accolta.

Lia Quartapelle, deputata del PD, ha dichiarato che è fondamentale unire le forze in questo momento delicato. Insieme ad altri esponenti riformisti del PD, parteciperà a entrambe le manifestazioni, sottolineando la necessità di fare pressione sul governo israeliano e italiano, e di denunciare l’aumento dell’antisemitismo. Filippo Sensi ha aggiunto che, dato il contesto critico a Gaza, non ci sono ragioni per distinguere tra le due iniziative e ha invitato a costruire ponti piuttosto che muri.

Anche Più Europa si unirà a entrambe le manifestazioni. Riccardo Magi ha esprimuto il suo disappunto per la divisione in due eventi distinti, considerandola un errore. La partecipazione di +Europa è motivata dalla volontà di promuovere l’unità delle opposizioni, senza necessità di dimostrare la propria posizione.

