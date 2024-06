Unispectra® 16 Pollici SmartReady 12V / 230V HD Digitale H.265 TV DVB-T/T2 (Visione gratuita) USB PVR & Media Player, FM Tuner, HDMI. Ideale per Casa, Camper, Barca, Campeggio, Camion

206,95€ - 186,95€

Descrizione prodotto

Ideale per la tua casa e in viaggio!

COMBO DA 16 POLLICI

Specifiche Tecniche Diagonale dello schermo di 15,4 pollici (39 cm) Dimensioni: 360x34x240 mm Peso 1,1 kg Alimentato da 12V o 240V DC Risoluzione dello schermo: 1280×800 pixel Consumo di energia:

Quando è acceso, consuma solo 10 W di energia, 0,5 W in modalità standby.

Esperienza Completa Smart Ready TV

Collega i tuoi dispositivi mobili intelligenti tramite la tecnologia di mirroring dello schermo e goditi ciò che stava riproducendo sul tuo piccolo telefono cellulare ora su uno schermo con tecnologia LED da 15,4 “molto più grande. Accetta canali Full HD. La TV si adatta perfettamente alla cucina e a qualsiasi veicolo o altro può essere utilizzato come monitor CCTV.

TV + Accessori

INCLUSO – staffa da parete/soffitto e antenna TV sottile come un rasoio ad alto guadagno con opzioni multi-montaggio incluse.

Usalo dove vuoi!

Caratteristiche Principali

Funzionalità

Adatto per l’uso nel Regno Unito e in tutta Europa “Unispectra LED TV 160T2MF-AB” ha un ricevitore DVB-T2 e DVB-C integrato, grazie al quale riceverai TV digitale e analogica terrestre e via cavo. Accetta canali Full HD. Il sintonizzatore FM integrato consente di utilizzare questo televisore come radio.

Connessioni Multiple

USB, HDMI, AUX e tutto ciò di cui hai bisogno. Televideo, Media Player e PVR (Personal Video Recorder). Con l’aiuto del Media Player sarai in grado di guardare e ascoltare la maggior parte delle registrazioni video e musicali dall’USB o da un’altra unità esterna collegata alla TV. PVR è previsto per la registrazione dei video desiderati sull’unità esterna.

Staffa a Parete e soffitto

Staffa di montaggio a parete/soffitto con inclinazione regolabile per TV portatili con 6 punti di fissaggio per un facile accesso. Compatto e leggero. Adatto per articoli con punto di fissaggio a vite singola M6 e VESA 75.

Antenna Inclusa

Antenna TV sottile come un rasoio ad alto guadagno con opzioni multi-montaggio incluse. Adatto in tutto il mondo – Ricezione TV ad alto guadagno per guardare Freeview o tutti i canali in chiaro sulla tua televisione in tutto il mondo. Ricezione VHF e UHF su questa sottile antenna TV, perfetta per DVB-T, DVB-T2 e DAB

