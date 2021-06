L’Italian Tech Week è un evento dinamico, interessante e divertente, sia per chi partecipa come ospite, sia per chi lavora per renderlo sempre un po’ migliore.

Anche per l’edizione 2021, siamo alla ricerca di giovani volontari che abbiano voglia di mettersi in gioco e di fare la differenza per la buona riuscita dell’evento!

Lavorare come volontario per l’Italian Tech Week vuol dire avere la possibilità di essere parte attiva e aiuto concreto, dall’allestimento alla gestione, fino alla chiusura.

Oltre a darci supporto logistico, potrai godere dell’evento gratuitamente: Tech conference, Area Esperienze, Food Hall ed Area Relax.

Invia la candidatura con le tue disponibilità e preferenze di turno: noi faremo sempre del nostro meglio per accontentare tutti.

Riceverai i gadget dell’evento e ti verrà offerto il pasto durante il turno di lavoro a te assegnato.

A pochi giorni dall’evento, parteciperai a una breve formazione dei nostri organizzatori per conoscere al meglio il backstage dell’evento e dare il tuo apporto nella gestione.

Al termine della tua esperienza di volontario, riceverai un attestato di partecipazione.

Vuoi metterti in gioco e avvicinarti al mondo degli eventi tech? Mandaci la tua candidatura.

Ecco qui il link al google form per compilare la candidatura.