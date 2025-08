Unisciti al Nostro Team: Automation Engineer a Milano

Posizione: Automation Engineer – Milano – Lavora con noi

Chi Siamo:

ADENTIS Italia è un affermato gruppo europeo di consulenza IT e ingegneria, parte del Gruppo MoOngy, con una solida presenza in 12 paesi e oltre 8.500 dipendenti. La nostra sede italiana, situata a Milano, si distingue per l’innovazione e l’eccellenza nel settore.

Requisiti Principali:

Il candidato ideale per la posizione di Automation Engineer dovrà possedere:

Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica o affini.

Esperienza pregressa in automazione industriale e software di controllo.

Competenze in linguaggi di programmazione (Python, Java, C++).

Conoscenza approfondita di strumenti e tecnologie di automazione.

Vantaggi del Ruolo:

Unendoti al nostro team, beneficerai di:

Opportunità di lavorare in un ambiente internazionale e dinamico.

Progetti innovativi e all’avanguardia nel settore della tecnologia.

Percorsi di formazione e sviluppo professionale personalizzati.

Un pacchetto retributivo competitivo e benefits aziendali.

Scopri come la tua esperienza può contribuire al nostro successo e alla crescita della nostra squadra. In ADENTIS Italia, l’innovazione è al centro di ciò che facciamo.