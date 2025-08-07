Unisciti al Futuro: Ricerca Automation Engineer a Milano!

24.8 C
Descrizione SEO per la Posizione di Automation Engineer a Milano

Posizione: Automation Engineer
Sede: Milano

Chi Siamo
ADENTIS Italia è un riconosciuto gruppo europeo di consulenza IT, ingegneristica e operativa, parte del Gruppo MoOngy. Con una forte presenza in 12 paesi e oltre 8.500 professionisti, ADENTIS ha inaugurato la sua prima sede in Italia a Milano, unendosi a un team innovativo e dinamico.

Requisiti del Ruolo

  • Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica o affini.
  • Esperienza nella progettazione e implementazione di sistemi di automazione.
  • Conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, Java o C#.
  • Familiarità con strumenti di Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) e metodologie DevOps.
  • Capacità di lavorare in team e ottime doti di problem solving.

Vantaggi del Ruolo

  • Opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e internazionale, favorendo la crescita professionale.
  • Accesso a formazioni continua e progetti all’avanguardia nel settore.
  • Possibilità di contribuire a progetti innovativi in vari ambiti tecnologici.
  • Atmosfera di lavoro collaborativa e inclusiva, con forte focus sul benessere dei dipendenti.

Unisciti a noi e diventa parte di un team che sta ridefinendo l’innovazione tecnologica in Europa!

