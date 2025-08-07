Unisciti al Futuro: Ricerca Automation Engineer a Milano!

Descrizione SEO per la Posizione di Automation Engineer a Milano
Posizione: Automation Engineer
Sede: Milano
Chi Siamo
ADENTIS Italia è un riconosciuto gruppo europeo di consulenza IT, ingegneristica e operativa, parte del Gruppo MoOngy. Con una forte presenza in 12 paesi e oltre 8.500 professionisti, ADENTIS ha inaugurato la sua prima sede in Italia a Milano, unendosi a un team innovativo e dinamico.
Requisiti del Ruolo
- Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica o affini.
- Esperienza nella progettazione e implementazione di sistemi di automazione.
- Conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, Java o C#.
- Familiarità con strumenti di Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) e metodologie DevOps.
- Capacità di lavorare in team e ottime doti di problem solving.
Vantaggi del Ruolo
- Opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e internazionale, favorendo la crescita professionale.
- Accesso a formazioni continua e progetti all’avanguardia nel settore.
- Possibilità di contribuire a progetti innovativi in vari ambiti tecnologici.
- Atmosfera di lavoro collaborativa e inclusiva, con forte focus sul benessere dei dipendenti.
Unisciti a noi e diventa parte di un team che sta ridefinendo l’innovazione tecnologica in Europa!