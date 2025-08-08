Unisciti a Noi: Programmatori PLC Cercasi a Piacenza!

PLC Programmer – Piacenza – Lavora con noi
Descrizione del Lavoro:
Sei un esperto Programmatore PLC? Unisciti a un’azienda metalmeccanica leader in provincia di Piacenza, dove avrai l’opportunità di lavorare su progetti innovativi e all’avanguardia nel settore.
Requisiti Principali:
- Esperienza: Almeno 4/5 anni nel ruolo di Programmatore PLC.
- Competenze Tecniche: Ottima conoscenza della piattaforma Siemens Tia Portal o Beckhoff.
Vantaggi del Ruolo:
- Collaborazione in un Ambiente Dinamico: Lavora con un team di professionisti altamente qualificati.
- Progetti Stimolanti: Coinvolgiti in attività tecnologicamente avanzate all’interno di un contesto industriale in continua evoluzione.
- Sviluppo Professionale: Opportunità di crescita e aggiornamento sulle ultime tecnologie nel campo dell’automazione.
Scopri come puoi contribuire e crescere in un’azienda che valorizza il talento e l’innovazione.