Unisciti a Noi: Programmatori PLC Cercasi a Piacenza!

PLC Programmer – Piacenza

Descrizione del Lavoro:

Sei un esperto Programmatore PLC? Unisciti a un’azienda metalmeccanica leader in provincia di Piacenza, dove avrai l’opportunità di lavorare su progetti innovativi e all’avanguardia nel settore.

Requisiti Principali:

Esperienza: Almeno 4/5 anni nel ruolo di Programmatore PLC.

Competenze Tecniche: Ottima conoscenza della piattaforma Siemens Tia Portal o Beckhoff.

Vantaggi del Ruolo:

Collaborazione in un Ambiente Dinamico: Lavora con un team di professionisti altamente qualificati.

Progetti Stimolanti: Coinvolgiti in attività tecnologicamente avanzate all'interno di un contesto industriale in continua evoluzione.

Coinvolgiti in attività tecnologicamente avanzate all’interno di un contesto industriale in continua evoluzione. Sviluppo Professionale: Opportunità di crescita e aggiornamento sulle ultime tecnologie nel campo dell’automazione.

Scopri come puoi contribuire e crescere in un’azienda che valorizza il talento e l’innovazione.