Unisciti a Noi: Progettista Meccanico Senior a Pinerolo!

Progettista Meccanico Senior – Pinerolo

Generazione Vincente SpA, Agenzia per il Lavoro – Filiale di Pinerolo, è alla ricerca di un Progettista Meccanico Senior per un’importante azienda cliente nel settore metalmeccanico.

Responsabilità del Ruolo:

Il candidato sarà responsabile della progettazione meccanica in 3D e 2D utilizzando Inventor, così come della realizzazione di disegni tecnici dettagliati. Sarà coinvolto in tutte le fasi del processo di sviluppo prodotto, consentendo di contribuire attivamente a progetti innovativi e sfidanti.

Requisiti Principali:

Esperienza consolidata nella progettazione meccanica.

Competenza nell’uso di software CAD, in particolare Inventor .

. Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici.

Conoscenza dei materiali e dei processi di lavorazione.

Vantaggi del Ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e dinamico.

Collaborazione con un team di professionisti altamente qualificati.

Possibilità di crescita professionale, partecipando a progetti all’avanguardia nel settore metalmeccanico.

Unisciti a noi per far parte di un team innovativo e contribuire a progetti di grande rilevanza nel panorama industriale.