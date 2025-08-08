Unisciti a Noi: Progettista Meccanico Senior a Pinerolo!

Progettista Meccanico Senior – Pinerolo
Generazione Vincente SpA, Agenzia per il Lavoro – Filiale di Pinerolo, è alla ricerca di un Progettista Meccanico Senior per un’importante azienda cliente nel settore metalmeccanico.
Responsabilità del Ruolo:
Il candidato sarà responsabile della progettazione meccanica in 3D e 2D utilizzando Inventor, così come della realizzazione di disegni tecnici dettagliati. Sarà coinvolto in tutte le fasi del processo di sviluppo prodotto, consentendo di contribuire attivamente a progetti innovativi e sfidanti.
Requisiti Principali:
- Esperienza consolidata nella progettazione meccanica.
- Competenza nell’uso di software CAD, in particolare Inventor.
- Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici.
- Conoscenza dei materiali e dei processi di lavorazione.
Vantaggi del Ruolo:
- Opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e dinamico.
- Collaborazione con un team di professionisti altamente qualificati.
- Possibilità di crescita professionale, partecipando a progetti all’avanguardia nel settore metalmeccanico.
Unisciti a noi per far parte di un team innovativo e contribuire a progetti di grande rilevanza nel panorama industriale.