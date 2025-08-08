23 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Lavoro

Unisciti a Noi: Progettista Meccanico Senior a Pinerolo!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Progettista Meccanico Senior – Pinerolo

Generazione Vincente SpA, Agenzia per il Lavoro – Filiale di Pinerolo, è alla ricerca di un Progettista Meccanico Senior per un’importante azienda cliente nel settore metalmeccanico.

Responsabilità del Ruolo:

Il candidato sarà responsabile della progettazione meccanica in 3D e 2D utilizzando Inventor, così come della realizzazione di disegni tecnici dettagliati. Sarà coinvolto in tutte le fasi del processo di sviluppo prodotto, consentendo di contribuire attivamente a progetti innovativi e sfidanti.

Requisiti Principali:

  • Esperienza consolidata nella progettazione meccanica.
  • Competenza nell’uso di software CAD, in particolare Inventor.
  • Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici.
  • Conoscenza dei materiali e dei processi di lavorazione.

Vantaggi del Ruolo:

  • Opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e dinamico.
  • Collaborazione con un team di professionisti altamente qualificati.
  • Possibilità di crescita professionale, partecipando a progetti all’avanguardia nel settore metalmeccanico.

Unisciti a noi per far parte di un team innovativo e contribuire a progetti di grande rilevanza nel panorama industriale.

