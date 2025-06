Unisciti a noi per le ‘Vele per il Verdi’ domani!

L’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi invita alla manifestazione “Vele per il Verdi”, in programma sabato 21 giugno. Questo evento culturale è organizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Seccìo de l’Alguer, la Banda Musicale Antonio Dalerci e la Pro Loco di Alghero, in occasione del cinquantenario della Lega Navale e della Festa della Musica 2025.

Otto equipaggi, composti da membri della banda musicale, navigheranno su barche di vela latina fornite dai soci della Lega Navale, verso il porto. L’atmosfera festosa sarà illuminata dalla musica e dal tramonto riflesso sulle acque. I musicisti arriveranno alle 20:00 al sbarco della banchina Dogana, trasformandosi in un colorato corteo verso il palco di San Giovanni, allestito dalla Pro Loco.

Alle 21:30, la Banda Musicale passerà il testimone al Maestro Raimondo Dore e ai suoi musicisti, che eseguiranno brani di soul. L’evento si propone di creare un’alleanza tra musica, festa e solidarietà, accogliendo tutti al Porto di Alghero.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: algherolive.it