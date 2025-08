Unisciti a Noi: Cerchiamo un Collaudatore!

Posizione: Collaudatore Valvole – Unisciti al nostro Team

Ali Professional Search & Selection ricerca un/una Collaudatore/Collaudatrice Valvole per una rinomata azienda leader nel settore. Se possiedi una solida conoscenza dei principi di funzionamento delle valvole e hai un talento per il lavoro di precisione, questa opportunità fa per te.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel collaudo di valvole o componenti pneumatici.

Conoscenza approfondita dei processi di testing e misurazione.

Attenzione ai dettagli e precisione nel lavoro.

Capacità di lavorare in team e ottime doti comunicative.

Vantaggi del ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e innovativo.

Formazione continua per lo sviluppo delle tue competenze.

Partecipazione a progetti di alto profilo in un settore in crescita.

Possibilità di crescita professionale all’interno dell’organizzazione.

Unisciti a noi e contribuisci al successo nell’industria delle valvole!