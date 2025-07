Unire Tradizione e Innovazione nel Credito alle PMI

L’industria bancaria sta attraversando una fase di trasformazione che unisce tradizione e innovazione. In questo contesto, AideXa ha annunciato la nomina di Andrea Scaccabarozzi come nuovo Chief Lending Officer, un passo significativo per la banca.

Scaccabarozzi, classe 1974 e laureato in Business Administration alla Bocconi, porta con sé una lunga esperienza, avendo lavorato per 17 anni in Deutsche Bank Italia. Qui ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente, culminando nella gestione di un team dedicato alle piccole e medie imprese. La sua scelta di aderire ad AideXa è motivata dalla volontà di affrontare le sfide attuali nel settore del credito per micro e piccole aziende.

Il CEO Marzio Pividori ha commentato l’ingresso di Scaccabarozzi con entusiasmo, sottolineando l’importanza di avere un leadership che combini visione strategica e attenzione alle necessità imprenditoriali. Questo arrivo coincide con il passaggio del vice direttore generale della banca a BBVA, segnalando un periodo di rinnovamento e crescita per AideXa.

In qualità di Chief Lending Officer, Scaccabarozzi sarà responsabile della supervisione dei processi di valutazione e gestione del credito, con l’obiettivo di rafforzare la scalabilità dell’istituto, noto per integrare tecnologia avanzata e competenze umane nella sua offerta creditizia. AideXa si è recentemente distinta anche durante la 1° edizione del Leadership Forum PMI 2025, dimostrando il proprio impegno nei confronti delle piccole e medie imprese.