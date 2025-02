Unire Sport e Istituzioni per il Futuro del Tiro a Segno

Igino Rugiero, ex Commissario Straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno (Uits) nel 2019, è uno dei tre candidati alla presidenza dell’ente, insieme all’ex presidente Costantino Vespasiano e all’ex atleta Valentina Turisini. Con un’importante carriera militare e una profonda conoscenza delle dinamiche interne della Uits, Rugiero presenta un programma ambizioso mirato a servire le Sezioni Tsn e lo Sport. Ha avviato un tour in tutte le regioni italiane per incontrare gli elettori e promuovere il suo programma, sottolineando l’importanza del contatto diretto e reale.

Rugiero cerca di rispondere alle domande dei presidenti delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale e di affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi, che hanno messo in dubbio la possibilità delle elezioni. Sottolinea la necessità di un cambiamento politico per migliorare la gestione dell’ente, promuovendo relazioni più solide con gli Enti Vigilanti e le Istituzioni, che nel tempo sono state compromesse. Ritiene che la Uits abbia ora una grande opportunità di rinnovamento e che gli elettori, il 15 e 16 marzo ad Ostia, possano avviare un nuovo percorso di rinascita per l’organizzazione.

Rugiero propone di riaprire effettivamente la collaborazione con il Genio Infrastrutture dell’Esercito per risolvere le problematiche delle Sezioni Tsn. Il suo programma include anche la promozione del Tiro a Segno tra i giovani e le famiglie, mirando a contrastare le percezioni negative esistenti. Con una visione chiara e un motto che incoraggia l’unità, Igino Rugiero si presenta come un candidato determinato a guidare la Uits verso un futuro di rinnovamento e crescita.