Unipol, i soci approvano l’incorporazione di UnipolSai e l’aumento degli amministratori

L’Assemblea degli Azionisti di Unipol ha approvato in modo straordinario il progetto di fusione per incorporazione di UnipolSai, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale. In un secondo momento, durante l’assemblea ordinaria, i soci hanno deliberato di aumentare il numero degli Amministratori della Società da 15 a 19. Sono stati nominati nuovi Amministratori: Matteo Laterza, Stefano Caselli, Giusella Dolores Finocchiaro e Rossella Locatelli. Queste nomine sono state approvate in base a una proposta presentata dai soci che aderiscono a un patto parasociale, al quale partecipano diversi Azionisti di Unipol.

Il mandato dei nuovi Amministratori scadrà contemporaneamente a quello degli attuali membri del Consiglio, in occasione dell’Assemblea che approverà il bilancio per l’esercizio 2024. I nuovi Consiglieri vantano tutti una significativa esperienza nel settore assicurativo, essendo stati coinvolti in ruoli di rilievo in importanti imprese del settore. Ognuno di loro ricopre l’incarico di Consigliere in UnipolSai, con l’eccezione di Matteo Laterza, che svolge anche il ruolo di Amministratore Delegato della stessa compagnia.

Grazie a queste nuove nomine e alla fusione approvata, Unipol punta a rafforzare la propria posizione nel mercato assicurativo, ottimizzando la struttura aziendale e migliorando la governance interna. L’aumento del numero di Amministratori e l’ingresso di nuovi membri con esperienza consolidata dovrebbero contribuire a una gestione più efficace e strategica delle operazioni societarie. La fusione delle entità coinvolte rappresenta un passo strategico per concentrare le risorse e le competenze, permettendo all’azienda di affrontare le sfide del mercato in modo più unificato e coordinato.

In questo contesto, la fusione e l’evoluzione del Consiglio di Amministrazione si inseriscono in una strategia di crescita e sviluppo che mira a massimizzare i ritorni per gli Azionisti, ottimizzare i processi decisionali e migliorare la competitività di Unipol nel settore delle assicurazioni. I risultati e le prospettive future dell’azienda saranno oggetto di attenzione nei prossimi anni, in particolare in relazione all’andamento del mercato e alle performance finanziarie.