Unipol acquista azione proprie e conclude i programmi

– Unipol e UnipolSai hanno acquistato nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2023, un totale di 585.000 azioni pari a circa lo 0,08% del capitale sociale di Unipol, per complessivi 3.010.745,99 euro, e precisamente:

– Unipol ha acquistato 85.000 azioni, per un corrispettivo unitario medio di 5,141 euro e per complessivi 436.957,47 euro;

– UnipolSai ha acquistato 500.000 azioni, per un corrispettivo unitario medio di 5,148 euro e per complessivi 2.573.788,53 euro.

Unipol e UnipolSai hanno concluso i rispettivi Programmi di acquisto di azioni.

Al 14 settembre, Unipol detiene complessivamente 928.678 azioni proprie ordinarie pari a circa lo 0,129% del capitale sociale, di cui 641.014 azioni indirettamente tramite le società controllate.

A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per la società finanziaria e assicurativa che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.