Unione Necessaria: L’Irreversibilità del Legame tra Stati Uniti e Europa

Durante il suo intervento al Cpac di Washington, Giorgia Meloni ha difeso i risultati del suo governo, respingendo accuse di isolamento e declino. Ha elogiato Donald Trump, criticando la sinistra per la diffusione di quelle che considera fake news, e ha ribadito il supporto all’Ucraina. Meloni ha affermato che “se l’Occidente non può esistere senza l’America, neanche l’America esisterebbe senza l’Europa”.

Nel suo discorso del 22 febbraio, Meloni ha evidenziato i risultati economici ottenuti dal governo, con occupazione ai massimi storici, una crescita economica sostenuta e un calo dell’immigrazione del 60%. Ha bocciato le previsioni negative riguardanti un governo conservatore, affermando che si trattava di fake news. Inoltre, ha accusato la sinistra radicale di voler cancellare la storia e minare l’identità occidentale.

Parlando di Trump, Meloni ha difeso il suo ruolo come leader forte ed efficace, dichiarando che i suoi avversari sperano in un allontanamento dall’Europa, ma che si sbagliano. Ha criticato la narrazione progressista che considera leader come Trump e Modi una minaccia per la democrazia, sostenendo che si tratta di un doppio standard.

Sul conflitto in Ucraina, Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, affermando che un popolo orgoglioso combatte per la libertà contro un aggressore brutale. Ha sottolineato che la pace si costruisce con una forte leadership. Infine, ha reafirmato l’importanza della collaborazione tra Europa e Stati Uniti come fondamento dell’Occidente.