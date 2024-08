Unione Hard Disk Esterno 2,5″ 500GB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Macbook, PS4, PS5, Xbox series, Wii u, TV (Nero) HD2510

28,99€ - 25,87€

Prezzo:





Descrizione prodotto

Design portatile

L’involucro di UnionSine è progettato con un fantastico design a strisce spazzolate e radianti arrotondati, con una sensazione confortevole. Facile da trasportare, il corpo sottile pesa solo 0,32 libbre, offrendoti il massimo divertimento

Trasmissione USB 3.0 ad alta velocità

Connessione USB ad altissima velocità USB 3.0, in grado di trasferire dati a una velocità di 10 Gbit/s, che è circa 10 volte più veloce dello standard USB 2.0

Velocità di lettura fino a 140 M/s, velocità di scrittura fino a 120 M/s

analisi della capacità

La capacità può essere diversa a causa dell’uso di uno standard di misurazione diverso

250GB≈232GB,320GB≈298GB,500GB≈465GB,750GB≈698GB,1TB≈931GB,2TB≈1.8TB, 4TB≈3.6TB, 5TB≈4.5TB

UnionSine Hard Disk Esterno

Sistemi compatibili e dispositivi compatibili: Windows / Mac / Linux / Android/TV/PC/Laptop/Ps4/Xbox

Versione Aggiornata: Utilizzando una combinazione di strisce di logo specchiate e design antiscivolo , gli angoli arrotondati del contenitore sono più adatti per essere tenuto in mano

Trasferimenti di dati ultraveloci: Funziona con porte USB 3.0 e USB 2.0 per fornire velocità di trasferimento ultraveloci In teoria velocità di lettura fino a 120 MB / s, velocità di scrittura fino a 103 MB / s

Plug and Play: Non necessita di software, basta collegarlo e l’unità è pronta per l’uso. Il chip del hard disk è avvolto da uno strato anti-interferenza in alluminio per aumentare la dissipazione del calore e proteggere i dati

Cosa Contiene la confezione: 1 unità hard disk esterno, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale d’uso